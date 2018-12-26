曝中國治港新策「商政雙軌制」郭文貴：恐毀滅香港

2018-12-26 14:07

〔即時新聞／綜合報導〕日前中國官媒披露官方文件證實，中共在香港的中國國企和民企內設置「黨支部」，引發外界質疑香港「一國兩制」下的市場經濟是否已遭破壞。中國流亡富商郭文貴近日加碼爆料，中共前段時間「連發三道密文」，將治港新策定調為「商政雙軌制」，此舉恐毀滅香港的一切，未來若西方國家對香港實施制裁，香港的房地產將暴跌80%。

12月21日，郭文貴爆料，中共中央辦公廳於前段時間「連發三道密文」，將中國治港決策定調為「商政雙軌制」，要求在香港的「任何一個企業，不管你是外資還是內資，都要建黨支部」，而這就是「言商必言政」的治港新策，郭文貴還透露，實際上「這已經執行一年多了」。

中國想進一步控制香港

郭文貴進一步表示，中國除了想實現香港「基本法」第23條立法、追加香港保安局的人手，還打算增加讓中國居民來港定居的「單程證」配額，以達到占領香港的目的；此外，密文還「明確註明」未來在香港的國資企業比例要逐漸超過50%，除了金融授信單位、具國際影響力的金融機構，銀行、保險、證券信託、碼頭、通訊、民生等產業都在中共想牢牢控制的名單內。

郭文貴聲稱，如今，大多數的中國私人企業家，有基金、金融公司的全在香港，私藏的金銀珠寶放香港，私生子女、兄弟姊妹在香港，去國外也從香港轉機；相較之下，他在香港的10億美元資產被凍結、銀行帳戶全被查封，警察進去他在香港中銀大廈的辦公室，沒有任何手續或搜查令，此外，員工還屢遭威脅，實在格外諷刺。

郭文貴警告「商政雙軌制」將毀滅香港

日前，香港律政司宣布對前特首梁振英涉貪一案不予起訴，引發香港社會熱議。郭文貴表示，他早就說梁振英不會被定罪，「共產黨控制律政司，梁振英已經效忠，恨不得是殺香港人了」，因此中共不能讓梁振英有事；而前特首曾蔭權有罪，是因為他相信香港法治、不聽共產黨，因此中共就要「殺雞儆猴把你滅了」。

提及香港的結局，郭文貴說：「商政雙軌制將毀滅一切香港，地產一文不值，香港人你想過沒有？一旦歐洲和美國把香港護照取消，還有自由貿易區的待遇、香港大量的金融制度給你制裁的時候，香港房地產跌成不是20%，是80%！所有香港人都得跳海去了，（甚至）連跳海的機會都沒有！」

郭文貴呼籲，所有香港人民應該像他一樣站起來抵抗中國共產黨。他說，沉默、自私、各掃門前雪，一直是中國封建王朝對人民最大的洗腦統治手段，「記住，幫助別人家掃雪，你家就沒有雪；你要把自己家雪掃了，雪崩效應死的第一個就是你家，因為你家的地太乾淨了」。

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