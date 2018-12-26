英國落實以領養替代購買！將禁止寵物店販售幼貓幼犬

2018-12-26 14:00

〔即時新聞／綜合報導〕英國環境、食品暨鄉村事務部（Defra）表示，針對寵物店販售禁令一案所舉行的公聽會，得到95％的高支持度，因此明年將會推動立法，禁止寵物店出售6個月大以下的幼貓幼犬。若想要養小貓小狗，屆時只能跟飼主或動物收容所洽談。

據《法新社》報導，這個新法條被稱為「露西法案（Lucy's Law）」，以紀念2013年在威爾士一家養狗場被救出的騎士查理王獵犬Lucy，牠生命中的大半時間都在籠子內度過，因為缺乏活動導致牠失去繁殖能力，最後於2016年去世。

當時帶Lucy回去照顧的動保人士加納（Lisa Garner），在社群媒體上發起一場寵物革命，改變了英國人飼養寵物的態度。

英國政府表示，新法案將有助於停止繁殖場的可怕生活環境，並進一步解決目前的寵物問題。事實上，過去幾個月以來，英國當局已經在逐步改善動物福利，例如10月時就頒布新法令，禁止寵物店出售8週以下的幼貓幼犬。

英國獸醫慈善機構指出，在2018年，有49％的英國成年人至少養了一隻寵物，大略的估計數字為1110萬隻貓咪、890萬隻狗和100萬隻兔子。目前並不清楚露西法案頒布後，會影響多少銷售額。

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