日本正式宣布退出IWC 重啟商業捕鯨

2018-12-26 11:20

〔即時新聞／綜合報導〕為重啟商業捕鯨，日本政府今（26日）正式宣布退出國際捕鯨委員會（IWC），最快明年7月就能在其周邊海域捕殺鯨魚。

綜合日本媒體報導，今上午日本政府召開記者會，官房長官菅義偉在記者會上正式宣布日本將退出國際捕鯨委員會（IWC），重啟在日本近海及其經濟海域（EEZ）內實施商業捕鯨行為，根據IWC規定，若在年前通知退出，則將於明年6月30日生效，退出日起即可開始捕鯨。

IWC於1982年決議暫停商業捕鯨，日本雖在1988年停止商業捕鯨，但仍以「調查捕鯨」名義，持續在南極海域及西北太平洋捕鯨，引發動保團體抗議，日本曾於2007年因不被允許重啟商業捕鯨而威脅退出，最後美國出面協調，令日本續留，今年9月提案再遭否決，日政府內部認為只要還在IWC內就無法商業捕鯨，決定直接退出。

日媒《共同社》指出，二戰後日本幾乎沒有退出國際組織的先例，此舉非常罕見，一改過去重視國際協調的戰略，而做出的重大轉變，雖日本政府向全球呼籲尊重多樣的飲食文化，但未來恐受到國際社會對日本輕視規則的指責。

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