南韓大學生最青睞雇主 三星電子居首

2018-12-26 11:18

〔即時新聞／綜合報導〕南韓就業入口網站JOB KOREA今天發布「南韓大學生最青睞雇主排行榜」，調查結果顯示，三星集團旗下的三星電子，成為南韓大學生最理想的求職企業。

《韓聯社》報導，南韓就業門戶網站JOB KOREA日前對1190名南韓大學生進行最青睞雇主的調查，結果顯示，14.1%受訪者將三星電子選為最理想的雇主，成為排行榜的第1名；此外，位居2至10名的依序是韓國電力公社、國民銀行、希傑（CJ）第一制糖、樂天購物、韓亞航空、樂天酒店、大韓航空、三星顯示公司、易買得。

按性別來看，男姓大學生最想進的企業，依序是三星電子、韓國電力公社、國民銀行、起亞汽車、三星顯示公司；女姓大學生則依序為三星電子、希傑（CJ）第一制糖、韓國電力公社、樂天購物、國民銀行。

按專業來看，經濟管理專業的南韓大學生，想進韓國電力公社、國民銀行的比重最大；人文社會專業的學生，最青睞國民銀行；理工科的學生，最嚮往的是三星電子；藝術和體育專業的學生，則最青睞樂天購物。

調查指出，南韓大學生求職最在乎的是「高工資」，再來才依序是「福利制度」、「工作環境」、「企業形象」，以及「企業藍圖」。

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