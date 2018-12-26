前美貿易代表白茜芙：讓中國加入WTO並非錯誤決定

2018-12-26 09:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國政府認為，美國於2001年支持中國加入世界貿易組織（WTO）是個錯誤決定，當年的美方主要談判代表白茜芙（Charlene Barshefsky）近期表示，支持中國加入WTO的決定並非錯誤，只是目前中國偏離起初的改革開放道路。她還警告，中美兩國可能因目前的緊張關係而「分手」，屆時對世界而言將「非常可怕」。

美國前貿易代表白茜芙日前接受美國之音專訪時表示，讓中國加入WTO是正確的決定，但是，目前需要採取措施解決中國改革開放路線停滯的問題。她認為，要解決這些問題，美國就不應該退出跨太平洋夥伴協定（TPP），然後再把TPP擴張到歐洲，這樣就會迫使中國做出選擇；她也表示，雙邊談判對兩國相當重要，而「霸凌」不是一種必要的談判方式。

白茜芙說，中美兩國都不希望打貿易戰，中國肯定明白，美國希望中國做出何種改變，關鍵在於中國能夠走多遠，有些問題中國很願意進行談判， 有些問題則是紅線，她建議，中國應該回到原來的市場開放和改革的道路，不僅對中國有益，也對世界有利，她期待中美兩國未來能夠達成積極的成果。

至於中美兩國是否會「分手」，白茜芙表示，確實看到分手的跡象，中興通訊事件可以看出，中國公司確實相當依賴美國，這讓中國政府進一步相信自力更生的重要性，從美國的角度來看，川普也確實希望製造業從全球的供應鏈中抽身出來，把一切都帶回美國。因此兩國確實有不信任、相互懷疑的地方，但她警告，若這兩大經濟體真的完全分開，將會對全世界造成非常可怕的後果。

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