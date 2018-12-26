川普再轟聯準會 但力挺財長

2018-12-26 04:36

〔中央社〕在經濟疲弱和股市跌跌不休之際，美國總統川普今天表示對財長梅努欽（Steven Mnuchin）有信心，但也再次抨擊聯邦準備理事會（Fed）升息腳步太快。

川普透過視訊會議對駐紮海外美軍發表耶誕節談話後，在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）對記者表示，美國企業是「全世界最棒的」，現在是投資人買進這些公司股票的「大好良機」。

被媒體問到是否對梅努欽有信心時，川普回答說：「是的，有信心。（梅努欽是）非常有才幹的傢伙，非常聰明的人。」

在川普發表前述評論前，梅努欽昨天和美國各主管機關召開視訊會議，討論近來美股重挫問題。

不過這場會議未能安撫投資人，反讓市場動盪。美股3大指數昨天同步暴跌逾2%。標準普爾500指數自9月20日收盤創下高點迄今，已下挫約19.8%，距離步入熊市的20%門檻僅一步之遙。

梅努欽23日曾和美國前6大銀行的高層談話，後者保證，有充裕流動性足供貸放，「市場會繼續正常運作」。

川普今天對美國企業讚譽有加，還表示現在這些公司股價低迷，是投資人買進的好機會。他說：「我對我國企業有很大的信心。我們的企業是全世界最棒的，他們真的表現很好，締造許多紀錄數字，所以我認為，現在是買進的大好良機。」

美股最近數週因經濟成長疑慮而跌跌不休。川普將經濟遇到逆風的大部份責任歸咎於聯準會，公開抨擊他親自任命的聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）。

川普今天再度砲轟聯準會：「他們升息腳步太快，因為他們以為經濟非常好。但我認為他們很快就會知道。」

川普昨天表示：「我國經濟面臨的唯一問題，就是聯準會。」

聯準會上週一如外界廣泛預期，決定進行今年第4度升息。

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