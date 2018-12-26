川普：拿到邊牆經費 政府停擺才會落幕

2018-12-26 03:12

〔中央社〕美國聯邦政府部分機關停擺僵局進入第4天之際，總統川普今天矢言，在獲得國會撥款50億美元興建美墨邊牆前，絕不會讓部分癱瘓的聯邦政府恢復正常運作。

在美國與墨西哥邊界興建實體圍牆防堵非法移民，是川普的主要競選政見之一。為了報復民主黨與部份共和黨同志拒絕支持邊牆計畫，川普上週拒絕簽署臨時預算法案，導致部份聯邦政府部門因缺乏經費關門。

川普今天透過視訊會議對美軍發表年度耶誕節談話後，在白宮對媒體表示：「我無法告訴各位，政府會在何時恢復正常。」

「除非我們擁有邊牆或圍牆－不論他們喜歡怎麼稱呼，否則我無法告訴大家何時恢復正常。」

川普的前述主張，呼應他昨天在社群媒體推特（Twitter）發表的說法。他在推文中指出，他已批准在德州興建長達115英里（相當於185公里）邊牆的合約。不過白宮迄未公布任何邊牆計畫詳情。

川普透露，他會在一月底前往邊牆現場，視察動工狀況。

他表示：「將會興建（邊牆），希望很快。」

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