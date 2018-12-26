法院駁回檢方延押聲請 日產前董事交保獲釋

2018-12-26 02:12

〔中央社〕東京法院駁回檢方延押聲請後，因財務不當行為指控而被羈押一個多月的日產汽車公司（Nissan Motor Co.）前代表董事凱利（Greg Kelly）今天交保獲釋。

凱利被控在日產前董事長戈恩（Carlos Ghosn）財務不當行為案中，扮演重要角色。戈恩目前仍在押。

穿著休閒夾克的凱利一臉疲憊，走出東京拘置所（Tokyo Detention Centre），未接受媒體訪問，就搭乘計程車離開。

凱利發表一份獲釋前預先準備的聲明，表示他被捕是「由於遭到意想不到的懷疑，在此期間，我因為生病，在拘置所內度過艱難時光」。

聲明指出，他獲釋後會針對健康問題就醫。

日本共同社（Kyodo News Service）報導，凱利在聲明中表示：「我預期審判很快就會開始。我並未參與被控的偽造紀錄（行動），相信審判能還我清白。」

在委任律師向法院提出交保請求獲准後，凱利獲釋。法院指出，凱利以現金支付7000萬日圓保釋金。

媒體報導，凱利交保獲釋的條件是不得離開日本，且不會和涉及戈恩案的任何人接觸或銷毀證據。

凱利若要出席日產的任何董事會議，須先取得法院批准。

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