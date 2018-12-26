英王室傳統耶誕節禮拜 菲立普親王缺席

2018-12-26 00:22

〔中央社〕英國女王伊麗莎白二世的丈夫菲立普親王今天缺席傳統的耶誕節禮拜，但王室消息人士表示，現年97歲的他健康狀況良好，只是想私下度過這一天。

受封愛丁堡公爵（Duke of Edinburgh）的菲立普親王（Prince Philip）1947年與伊麗莎白二世（Elizabeth II）結縭，一直陪伴在她的身邊。伊麗莎白二世是英國歷史上在位最久的君王。

路透社報導，這名王室消息人士說：「公爵身體健康，他只是想私下度過這一天。」

曾是海軍軍官的菲立普親王去年退休，不再參與公共活動，他今年稍早成功接受髖關節置換手術。他退休時曾開玩笑說，自己已無法再「站太久」。

依照傳統，王室成員每年都會參與在英格蘭東部山均漢姆堡（Sandringham）聖瑪利亞瑪達拉教堂（St. Mary Magdalene Church）舉行的耶誕節禮拜。

根據在這座教堂的路透社攝影師，伊麗莎白二世和受封威爾斯親王（Prince of Wales）的查爾斯王儲都出席耶誕節禮拜；但查爾斯妻子卡蜜拉（Camilla）未出席。

威廉王子（Prince William）和妻子凱特（Kate）以及哈利王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan）都參與這場禮拜活動。

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