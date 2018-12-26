不只機長！ 日航空姐爆值勤躲廁所喝香檳

2018-12-26 00:33

〔即時新聞／綜合報導〕日本的航空公司先前傳出多起機長或副機長飲酒過量導致航班延誤事件，現在連空服員也爆出在值勤時，躲在廁所喝香檳。

《共同社》報導，日本航空25日發布調查結果稱，本月17日從成田機場飛往夏威夷檀香山的786次航班上，46歲的女性空服員被發現在值勤時喝酒，酒測值為0.15mg/L，「有可能是在向乘客供餐時，在廁所內喝了酒」。

調查顯示，女空服員在值勤前檢查時並未發現問題，但在機上被同事指出有酒氣，雖然女空服員一直否認飲酒，但有同事看到她頻繁出入廁所及在垃圾箱發現1個170毫升裝的香檳空瓶等，推測出其曾飲酒的結論。

調查還發現，這名女空服員去年11月在檀香山飛往成田機場的航班上，也被同事指出疑似喝了酒，但她在上司詢問時予以否認，最後僅收到口頭提醒。

日航相關主管25日在記者會上道歉，稱將探討對這名女空服員的懲戒處分，並表示今後將在機內和抵達時對乘務員實施酒測。

報導指出，日航本月21日才因為機長飲酒醜聞等，收到日本國土交通省的業務改善命令，其飛航安全意識可能再次受到質疑。

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