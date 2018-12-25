英王室耶誕禮拜 凱特梅根對視微笑、菲利普親王缺席

〔即時新聞／綜合報導〕英國王室成員依照傳統，當地時間25日耶誕節當天前往教堂作耶誕禮拜，一舉一動備受關注的威廉王子夫婦和哈利王子夫婦皆有出席，但高齡97歲的菲利普親王缺席活動。
綜合外媒報導，英國王室成員今日前往諾福克郡桑德靈厄姆（Sandringham）的聖瑪麗瑪德蓮娜教堂（St Mary Magdalene Church）參加耶誕禮拜，英國女王伊莉莎白二世到達時，在教堂外聚集群眾大聲歡呼，女王的丈夫菲利普缺席活動。
菲利普1947年與伊莉莎白二世結婚，長年陪伴妻子執行公務，但已在去年退休。他今年初因無法站立進行髖關節置換手術。據王室消息人士表示，菲利普健康狀況良好，他只是想待在家裡私下度過這一天。
出席活動的其他王室成員包括查爾斯王儲，他的妻子卡蜜拉因感冒並未現身，威廉王子夫婦和哈利王子夫婦也一同抵達教堂。《路透》稱，大腹便便的梅根在走向教堂時，與她的大嫂凱特對視微笑。
高齡92歲的伊莉莎白二世在今年的耶誕演說中，呼籲各界要一如既往地重視耶誕佳節所代表的和平及善意，即使彼此立場嚴重分歧，也應該要相互尊重。
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英國女王伊莉莎白二世參加耶誕禮拜。（法新社）
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高齡97歲的菲利普親王缺席耶誕禮拜。（資料照，美聯社）
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《路透》稱，大腹便便的梅根在走向教堂時，與她的大嫂凱特對視微笑。（路透）
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今年10月結婚的尤金妮公主與丈夫一同前往聖瑪麗瑪德蓮娜教堂參加耶誕禮拜。（法新社）
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