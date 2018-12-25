英王室耶誕禮拜 凱特梅根對視微笑、菲利普親王缺席

2018-12-25 22:59

〔即時新聞／綜合報導〕英國王室成員依照傳統，當地時間25日耶誕節當天前往教堂作耶誕禮拜，一舉一動備受關注的威廉王子夫婦和哈利王子夫婦皆有出席，但高齡97歲的菲利普親王缺席活動。

綜合外媒報導，英國王室成員今日前往諾福克郡桑德靈厄姆（Sandringham）的聖瑪麗瑪德蓮娜教堂（St Mary Magdalene Church）參加耶誕禮拜，英國女王伊莉莎白二世到達時，在教堂外聚集群眾大聲歡呼，女王的丈夫菲利普缺席活動。

菲利普1947年與伊莉莎白二世結婚，長年陪伴妻子執行公務，但已在去年退休。他今年初因無法站立進行髖關節置換手術。據王室消息人士表示，菲利普健康狀況良好，他只是想待在家裡私下度過這一天。

出席活動的其他王室成員包括查爾斯王儲，他的妻子卡蜜拉因感冒並未現身，威廉王子夫婦和哈利王子夫婦也一同抵達教堂。《路透》稱，大腹便便的梅根在走向教堂時，與她的大嫂凱特對視微笑。

高齡92歲的伊莉莎白二世在今年的耶誕演說中，呼籲各界要一如既往地重視耶誕佳節所代表的和平及善意，即使彼此立場嚴重分歧，也應該要相互尊重。

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