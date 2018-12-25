印傭家人海嘯失聯哭求返鄉 冷血雇主：真的死了再准假

2018-12-25 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕印尼巽他海峽（Sunda Strait）上週六無預警海嘯，造成嚴重死傷。香港一名印尼籍移工因連絡不上家人，哭求雇主讓她請假回家，沒想到這名雇主竟刻薄的表示，「又沒有死」、「真的死了要辦喪事自然讓你放」，拒絕移工的請求。事後雇主還到網路PO出事情經過想要「討拍」，反遭網友砲轟。

《巴士的報》報導，一名香港雇主在外旅遊，結果接到家中印尼籍移工電話，表示印尼海嘯後，家中親人失聯，因為想了解家中狀況，請求雇主讓他放無薪假回家了解狀況。沒想到刻薄的雇主堅持移工「沒一個月前請假」，且今年的假早就休完了，「不是不讓你放，是原則問題」。雇主也指出，自己與丈夫出遊後家中無人，擔心寵物貓無人照顧，最後更冷血表示「親人真的死了要辦喪事自然讓你放啦，現在又不是已經死人了，只是失蹤而已。」甚至斥責移工，「想偷懶就找藉口理由，平時已經夠懶」。

事後雇主還將過程PO網要網友評評理，結果反遭網友轟爆「沒同理心」、「誰一個月前知道會有天災」？沒想到雇主被罵後非常生氣，表示「移工之前只有7天假，我讓她放了9天有薪假，算對她好了」、「不是貓比人命重要，你現在返鄉能幫到什麼？」不過網友對她的說法無法接受，繼續對她砲轟，這名雇主最後也自行刪文。

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