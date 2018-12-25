救媽媽？還是老婆？海嘯侵門踏戶 印尼男子面臨千古難題

2018-12-25 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕印尼因火山爆發，導致海嘯來襲，蘇門答臘島（Sumatra）46歲男子阿霍克（Udin Ahok）被迫面臨「救媽媽還是老婆」的千古難題，當時他選擇先救快被海水吞噬的妻子，最終在瓦礫中找到已喪生的母親和兒子。

據《法新社》報導，阿霍克住在蘇門答臘島沿岸的維穆利村（Way Muli），22日晚間睡覺時，海水突然湧進屋內，阿霍克原先要去尋找母親和兒子，但眼見妻子即將淹沒在水中，他趕緊與妻子跑到安全處，幸運生還。後來阿霍克在瓦礫堆中找到罹難的母親和兒子。

阿霍克與妻子被安置在緊急避難所，他悲傷地說，當時沒有時間救母親和兒子，到現在仍感到後悔，只希望他們可以獲得上天的眷顧。

另一幸運獲救的孕婦蘇莉斯提瓦提（Sulistiwati）說，很幸運被鄰居從海浪中拉起，不知道自己懷孕還能跑那麼快。

家住爪哇島的沙基（Saki）提到，衣物和放在家中的1900萬印尼盾（約新台幣4萬元）全沒了，家毀了，也沒辦法重建，現在財產只剩下身上的衣服。

蘇門答臘島45歲男子納索哈（Nasoha）慶幸說，雖然臉、手臂及耳朵都受傷了，但是滿心感激，「因為我們都還活著」。

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