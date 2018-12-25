印度霧霾籠罩迫50航班異動 德里人躲室內過耶誕

2018-12-25 21:26

〔即時新聞／綜合報導〕印度首都圈連日深陷嚴重霧霾，空氣品質指標（AQI）已連續4天達「嚴重」等級，不僅迫使居民得在室內度過耶誕假期，還有50個航班因此異動。

綜合外媒報導，印度中央污染控制管理委員會（CPCB）的監測數據顯示，德里今（25）日AQI平均值為431，24日為449、23日為450。依照空汙標準，任何高於100的數字都代表不健康，401至500之間為「嚴重」（severe）等級。

印度金融顧問阿札德（Amit Azad）說：「即使是耶誕節，全球歡慶的節日，因為空氣污染太嚴重了，我們寧可待在家裡也不要外出。」

印度政府高層表示，由於濕度高、風速低和冷空氣籠罩，導致空氣污染物難以散去。當局已在週一下令德里首都圈暫時關閉工廠、停止建設工程。

此外，受到嚴重霧霾影響，今日上午能見度一度下降到50公尺，德里機場有50個國內和國際航班異動，其中45個航班延遲，5個航班改道。

綠色和平組織印度分部代表達希亞（Sunil Dahiya）表示，在目前空污等級嚴重影響健康的情況下，當局應立即關閉各級學級，他也呼籲民眾閉門在家，儘量不要外出。

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