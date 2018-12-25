「709案」維權律師王全璋明開庭 妻竟遭「非法限制在家」

2018-12-25 20:28

〔即時新聞／綜合報導〕在中國2015年「709大抓捕」事件中落難，被指「顛覆國家政權」的北京維權律師王全璋，在被關押3年半後，26日將在天津出庭。他的妻子李文足原本預計到法院旁聽，今天卻傳出遭「非法限制在家」，超過20名中國國內安全保衛警察（簡稱國保）駐守在她家樓下。

為營救丈夫王全璋，多年來到處奔走抗爭的李文足，昨天下午在推特和臉書發文指出，王全璋案將在26日上午於天津開庭，她預計要到法院旁聽。但她今天傍晚在社群媒體披露，今早有國保要求她明天不要去天津聽審。

李文足在推特和臉書發文指出，早上出門時，國保對她說，「天津那而開庭，你就別去折騰了！」回到家後發現，樓下開始有國保駐守且人手陸續增加，截至下午1點，已有5輛車，20多個人，讓她直說，「這是要把我困在家裡的節奏啊」。

李文足說，「明天是王全璋被羈押三年半後開庭的日子，我這個王全璋的妻子卻被非法限制在家中。真希望我長出一對翅膀，無拘無束，自由飛翔，飛到天津去。」

「709大抓捕」共拘捕逾200名維權律師或人士，其後多人受審、判囚或獲釋，現年42歲的王全璋是至今唯一還未被判刑或釋放的人。據悉，他因不願向當局妥協，才一直被押後審理。

據港媒報導，檢察院起訴書指出，王全璋多次接受境外組織培訓，利用律師身分，接受境外資金並炒作法治人權事件，犯罪證據充分。

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