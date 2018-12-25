川普電話嗆7歲童「還相信耶誕老人？」 遭網友罵翻

2018-12-25 21:00

〔即時新聞／綜合報導〕加班不開心？美國總統川普24日參加「追蹤耶誕老人熱線」活動，接起一通7歲兒童的電話時，問他相不相信耶誕老人的存在，隨後竟說，「7歲還相信耶誕老人的兒童非常少數」。事情傳開後，網友紛紛批評川普毀了孩子的平安夜。

川普平安夜狂發10多篇推特文，抱怨耶誕節還要加班工作，他疑似也將自己糟糕的心情反映在美國有超過60年傳統的「追蹤耶誕老人熱線」活動中。活動中，川普接起一名通話時說，「嗨，你是柯爾曼（Coleman）嗎？耶誕快樂，你幾歲了？」隨後又問，「你還相信有耶誕老人？7歲還相信有耶誕老人算非常少數了，不是嗎？」事情曝光後，媒體、網友紛紛在推特抨擊川普「言論失當」。

英國廣播公司《BBC》說，川普不應該提出這個問題，「因為大家都知道耶誕老人存在」。不少網友也在Twitter上抨擊川普，網友Derryl Murphy就說，「川普永遠不知道適時做出對的發言」；網友Dewey Holleman也諷刺表示，「你還相信耶誕老人嗎？感謝你毀了這些孩子的耶誕節，另外，我們肯定不相信你，川普先生」。

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