「川普之星」命運多舛 先前被敲碎這次噴納粹符號

2018-12-25 21:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普和眾多知名影星一樣，在好萊塢星光大道（Hollywood Walk of Fame）鑲有自己專屬的星形獎章，不過一名29歲男子奧蒂嘉（Jose Ortega）22日傍晚卻在「川普之星」上噴灑象徵納粹的符號，遭警方逮捕。

綜合外媒報導，洛杉磯警察局發言人羅培茲（Mike Lopez）24日指出，當時奧蒂嘉破壞獎章的過程被民眾目擊，隨即民眾通報給警方的同時，也暗中尾隨奧蒂嘉離開現場，讓員警順利在好萊塢大道6500號街區發現該名嫌犯並逮捕，保釋金2萬美金（約新台幣61萬元）。

報導指出，噴灑在川普之星上的噴漆目前已清除乾淨。據了解，這顆川普之星命運多舛，2016年10月，遭到假扮工人的民眾用鋤頭敲碎；今年7月，再次被民眾嚴重破壞，面目全非；本月19日，更被一名黑衣男子塗鴉「F*** This P**o」的字樣。日前美國加州西好萊塢市議會（West Hollywood City Council）甚至提出要移除川普之星，不過好萊塢商會持反對態度。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/