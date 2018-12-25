耶誕節就是要吃肯德基！日本人特有習俗原來是因為…

2018-12-25 19:08

〔即時新聞／綜合報導〕耶誕節要吃甚麼？在日本，耶誕節竟然不吃烤雞、也不吃大餐，而是個幾乎家家戶戶都要吃肯德基炸雞的日子。

綜合媒體報導，日本信仰基督宗教的人口相當少，因此日本人過去對於耶誕節的習俗、傳統都不太熟悉，直到1974年日本大阪肯德基的店經理大河原毅（Takeshi Okawara）想出了「耶誕節就是要吃肯德基」的廣告行銷，才掀起日本人在耶誕節吃肯德基炸雞的風潮。

至今44年，每年只要到了耶誕節，日本都會掀起一陣肯德基旋風，人們已經習慣了「耶誕節就是要吃肯德基」這件事，假如想要在12月25日的日本吃到肯德基炸雞，大概得提早1、2個月預訂，日本肯德基光是耶誕節前後3天的業績，就佔了全年的10%。

日本人在耶誕節吃肯德基，與台灣人會在中秋節烤肉有點相似，都是起因於企業的廣告宣傳。帶起日本耶誕節吃肯德基風潮的大河原毅事後表示，他其實有些後悔，當初騙了日本人要在耶誕節吃炸雞，而不是火雞。但對於之後日本肯德基其他的管理階層而言，大河原毅簡直是個像神一般的傳說人物。

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