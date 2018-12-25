泰國國會送「新年禮物」 藥用大麻合法化法案過關

2018-12-25 18:48

〔即時新聞／綜合報導〕泰國國會今（25）日通過醫藥用大麻合法化的草案，成為亞洲首個全面合法使用和研究藥用大麻的國家。

綜合外媒報導，由泰國軍政府掌控的泰國國家立法會議今日加開會議，趕在元旦假期前處理一些有待通過的法案，其中包括修改1979年通過的《麻醉藥品法》（Narcotic Act），最終以166票贊成、0票反對過關。

草案委員會主席宋猜（Somchai Sawangkarn）在電視轉播的會議上表示，「這是泰國國家立法議會送給政府和泰國人民的新年禮物」。宋猜說，法條修訂後，將有更多機會可幫助慢性病患者。

儘管加拿大、哥倫比亞等國家已允許大麻可合法使用於醫療甚至娛樂，但在東南亞地區，大麻仍被視為非法和禁忌，並對違法使用毒品者予以重懲，在新加坡、馬來西亞和印尼，販運大麻者可能被處以死刑。

在泰國，藥用大麻合法化的主要爭議涉及外國公司的專利問題，這可能使這些業者可主導市場，讓泰國病患更難獲得相關藥品、泰國研究員更難獲取大麻提取物。

泰國大麻支持者則希望週二法案過關可促使未來娛樂用大麻合法化，泰國大麻合法化倡導組織Highlands Network的活動家Chokwan表示，「這是向前邁出的第一步」。

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