醜到被退婚！單親媽翻轉人生 砸13萬整形成女神

在多次因容貌不佳而受挫後，28歲的單親媽媽阮氏（Nguyen Huyen）下定決心存錢整形，3年間花了約1億越南盾（新台幣約13萬元）進行墊鼻子、割雙眼皮、隆乳等多次手術。（圖擷取自Huyền Nguyễn Nguyễn臉書）

2018-12-25 17:26

〔即時新聞／綜合報導〕越南胡志明一名28歲的單親媽媽阮氏（Nguyen Huyen）分享自己整型前後的遭遇，過去因為長相不佳，不僅被周圍的人嘲笑，連婚姻都觸礁，這些經歷讓她陷入人生低潮，最終她選擇透過整形讓自己脫胎換骨，迎接新人生。

綜合媒體報導，阮氏過去因為皮膚黝黑又是單眼皮，不出眾的外貌讓她常被周圍的人訕笑、辱罵，連感情路也走得十分坎坷。即使為男友生了1個孩子，但是男友的家人卻因為嫌棄她的長相，而反對2人的婚姻，她只好帶著孩子離開，默默結束這段感情。

報導表示，在多次因容貌不佳而受挫後，阮氏下定決心存錢整形，3年間花了約1億越南盾（新台幣約13萬元）進行墊鼻子、割雙眼皮、隆乳等多次手術。談到手術過程中最痛苦的事，阮氏表示，由於家裡經濟狀況並不好，每次整形過後不久就得回去上班，她透露「在隆乳後的第3天便忍著疼痛去上班，這是我感到最痛苦的時候。」

報導提及，阮氏的母親剛開始因為健康疑慮，不接受且不同意女兒去整形，但看到手術成果後態度也有所轉變。阮氏表示並不後悔整形，因為術後自己更有信心，未來想再存一筆錢調整一下鼻子。

阮氏過去因為皮膚黝黑又是單眼皮，不出眾的外貌讓她常被周圍的人訕笑、辱罵，連感情路也走得十分坎坷。（圖擷取自Huyền Nguyễn Nguyễn臉書）

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