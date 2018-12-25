中國「無現金化」 日媒：困擾老人及外國遊客

2018-12-25 18:25

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國的行動支付愈來愈普及，「支付寶」或「微信支付」成為人們消費的主要工具。然而，《日本經濟新聞》24日報導，智慧手機支付雖便利，但對老年人、農村居民，甚至海外遊客等族群極為困擾。

報導指出，由於中國市面假鈔流竄，行動支付使零售商家得以杜絕假鈔，並避免現金保管或存入銀行的麻煩，久而久之卻開始出現「本店不收現金」的商家。批評者認為，中國2017年的網路使用者僅佔整體人口56％，約7.72億人。在較落後地區，還有許多民眾與智慧手機絕緣。

再者，中國老年人並非人人都擁有智慧手機，或懂得使用手機支付，拒絕接收現金是對這些人的「歧視」。而對於居住在中國、赴中旅遊的外籍人士，也很難做到使用手機支付，因為必須先在中國境內開通銀行帳戶，並擁有一張中國SIM卡；若想調高支付上限，還得書入護照等身分證件訊息。

對於「無現金社會」威脅人民幣在中國的法定地位，中國人民銀行7月起頒布規定，禁止商家拒絕收取現金，截至12月初已處理「拒收現金」行為逾600件，包括政治及公共服務、水電燃媒、零售業、運輸業和餐飲業等，都是中國人行的整治重點對象。

另外，報導也指出，無現金化並非中國獨有的問題，日本與南韓近期都因停電、通訊故障等原因，使無現金支付的弊病展露無遺。

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