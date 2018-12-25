致命湖泊「無聲滅村」一夜奪千命 倖存者：像脖子被掐住

2018-12-25 17:06

〔即時新聞／綜合報導〕中非喀麥隆一座尼奧斯湖（Lake Nyos）附近的村莊，在1986年一個晚上突然被「滅村」，全村800名村名只有6人生還，甚至周遭區域也被波及，共計1746人、3500頭牲畜在這次事件中被奪去性命，而死去的人完全沒有掙扎，身上沒有任何致命傷痕。

綜合媒體報導，尼奧斯湖位處火山口，在火山休眠時因下雨積水，經過數百年而形成湖泊。1986年8月，一座位在尼奧斯湖附近的村莊突然與外界失聯，政府派人前往查看時，發現800位村民僅剩6人倖存，到處都是牲畜的屍體，整座村莊一片死寂。

當時前往勘查的政府人員表示，「像是進入了一座綠色監獄，森林中連鳥叫都聽不到，只剩下植物還活著」；而倖存者則表示，事發時感覺到一股強大的壓力，想要開口求救或警告他人，卻無法發出聲音，「彷彿有人掐住脖子，口鼻中充滿著灼熱的異常感」。

事後專家到場勘查，研判兇手就是尼歐斯湖。專家指出，火山長年來仍有微弱活動，透過火山口釋放二氧化碳到湖中，而湖水則將這些氣體阻隔，隨著二氧化碳不斷累積，終於達到臨界點，最後瞬間爆發，將累積多年的有害氣體全數釋放，讓附近會呼吸的生物直接窒息，無聲地死去。

事後為了避免悲劇重演，專家在湖面上插了許多排氣管，讓湖中二氧化碳能慢慢排放，但事後搬來的新住民仍不敢靠近湖泊，大多都在25公里外的營地生活，尼奧斯湖也在2008年被金氏世界紀錄認證為「世界上最致命的湖泊」。

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