14歲少女失蹤6年後尋獲 遭父子性侵生3娃、還精神分裂

2018-12-25 15:45

〔即時新聞／綜合報導〕中國河南省一名少女14歲時失蹤，時隔6年後，媽媽找到她，卻發現自己的女兒長年遭到一對父子強暴，讓年紀輕輕的少女成為3個孩子的母親，更罹患精神分裂。

中國《澎湃新聞》報導，父親失蹤、母親入獄的少女小茉（化名），因網路成癮，哥哥又拒絕給上網費用，於是2人於2012年4月發生爭執，當時年僅14歲的小茉被打了一巴掌後奪門而出，從此音訊全無。

報導表示，小茉的母親李艾玲（化名）2016年出獄後，才得知女兒已失蹤4年。今年1月，小茉的母親李艾玲（化名）在路邊找到衣服破舊不堪，只穿著一雙拖鞋的女兒，並崩潰得知女兒已有3個孩子，在不斷詢問下得知，小茉於離家後不久就被一名60多歲的鄭姓男子用三輪車帶回家，並把她鎖在家裡，天天和鄭男或其兒子睡，甚至3個人一起睡，這件事讓李艾玲憤而報警。

小茉回家後，卻難與人深入交談，有時還會獨自發笑，經檢查發現她確診罹患精神分裂症，一開始李艾玲以為是被鄭家打罵所致，甚至在7月時，為了小茉的3個孩子，她勉強接受調解讓女兒嫁入鄭家當媳婦，沒想到小茉突然提到「鄭男曾脫過她的衣服」。

據了解，小茉在這6年間生下3個孩子，大兒子約4、5歲，還有一對龍鳳胎約1歲左右，根據親子鑑定結果顯示，大兒子為鄭男的孩子，龍鳳胎則為鄭男兒子的孩子。

報導提及，目前鄭男已被依強姦罪逮捕，3個孩子則由鄭家養育，鄭男家屬堅稱鄭男沒有強姦小茉，還辯稱親子鑑定結果造假；李艾玲表示，對於小茉的未來，一家人沒有一點主意，唯一能做的就是幫女兒討回公道。

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