真子公主出嫁一波三折 準婆婆這舉動惹惱皇室！

2018-12-25 13:39

〔即時新聞／綜合報導〕日本真子公主婚姻一波三折，去年9月4日與大學同學小室圭結婚後，由於男方負面新聞連環爆，導致婚禮喊卡，根據日本《女性SEVEN》（女性セブン）週刊報導，小室母親竟向真子的父母、秋篠宮夫妻要求，協助償還兒子留學費用的債務。

綜合日媒報導，該週刊指出，小室家中為單親，父親在小室讀小學時過世，由母親佳代女士一人帶大，過去小室媽曾向前男友借了400萬日圓（約新台幣112萬元）支付兒子的大學和留美學費，不料卻向皇室要求，幫忙償還這筆債務。

根據報導，佳代原本向秋篠宮夫妻要求協助償債務，未獲回應竟企圖越級直接與天皇夫妻對話，這個舉動惹惱日本皇室。

除了要求皇室幫忙還債，該週刊還提到，日本皇室在明治26年（西元1893年）就曾有婚約告吹狀況，當時皇太子嘉仁親王，本和伏見宮禎子女王講定婚約，後懷疑女方罹患肺病退婚，支付相當於現在7億日圓（約1.96億元台幣）的賠償費用，若現在真子公主真的無法完婚，這筆費用恐要日本國民共同承擔。

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