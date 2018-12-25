美聯社與中國官媒結盟引憂慮 美國會要求說明

2018-12-25 14:30

〔即時新聞／綜合報導〕為了提升國際影響力，中國國營媒體擴大與西方媒體整合，近日中共官方媒體新華社即計畫與美聯社合作，卻引發政治干預新聞，恐影響美聯社報導獨立性的憂慮。美國國會議員針對相關合作計畫，要求美聯社公布備忘錄內容並說明。

綜合外媒報導，美聯社執行長普魯特（Gary Pruitt）11月底前往北京會見新華社社長蔡明照，雙方同意在新媒體、人工智慧運用（AI）與經濟訊息等領域擴大2家機構的合作，然而卻引發由聯邦眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）與薛曼（Brad Sherman）發起，聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）、華納（Mark R. Warner）在內共14名美國議員於19日共同連署，以表達對這項合作的關切。

報導表示，信函要求美聯社公布與新華社的合作備忘錄與未來計畫，且保證新華社不會干預美聯社的獨立報導，也不會獲得美聯社所擁有的任何敏感訊息。對此美聯社發言人伊斯頓（Lauren Easton）回應，美聯社與新華社的協議是允許美聯社在中國境內營運，且不會影響美聯社獨立性，或讓新華社取得任何敏感信息。

報導引述《華盛頓郵報》專欄作家羅奇（Josh Rogin）指出，中共嚴格操縱與控制訊息及思想，在習近平的領導下，中共擴大海外話語權，包括透過國有媒體的擴張，壓制對中國政府的批評，並塑造有利於中共的國際言論。若與美聯社的獨立新聞對比，身為中共官媒的新華社，其核心使命就是透過公共輿論形塑中共的合法性與行為。

若與美聯社的獨立新聞對比，身為中共官媒的新華社，其核心使命就是透過公共輿論形塑中共的合法性與行為。（圖擷取自臉書China Xinhua News）

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