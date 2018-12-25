平安夜驚魂！ 新建大樓傳「斷裂聲」、居民急撤離

2018-12-25 11:05

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲雪梨一棟38層高的「澳寶大樓」（Opal Tower），在平安夜傳出如物品斷裂的「劈啪」巨響，恐有倒塌之虞，警方緊急在當天下午撤離約3000名居民，目前經結構檢測後，初步判定至少有51戶不安全。

綜合外媒報導，24日一早，澳寶大樓多名住戶的家門突然被卡住，隨後又聽見大樓傳出巨大斷裂聲，迅速報警。警方緊急撤離大樓住戶及附近居民約3000人，經過結構技師檢測後，發現10樓一面牆上有一道約1至2公釐寬的裂縫，並至少有51戶被判定為不安全。

報導表示，澳寶大樓4個月前剛落成啟用，公寓單位數達392戶。目前警方已讓鄰近住宅的居民返家，但澳寶大樓住戶在結構檢測進行期間仍無法回家居住，只能在消防人員陪同下拿取重要物品。

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