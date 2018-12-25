賣腎買iPhone！17歲男7年後臥床不起

2018-12-25 10:28

〔即時新聞／綜合報導〕賣腎賺錢只為了購買iPhone新機？中國一名24歲青年小王，為了趕搭風潮，7年前以一顆腎換得一隻夢寐以求的iPhone4s，但因當時的手術環境太差，導致傷口受到感染，一輩子的健康就此斷送。

綜合中媒報導，小王家境普通，屬於一般的工薪家庭。2011年iPhone4甫上市之際，就在校園同儕間蔚為風潮，當時年僅17歲的小王為了擁有一隻價格高昂的iPhone手機，在多方打聽下，決定前往黑市賣掉一顆腎，以換取購機經費。

報導表示，小王透過黑市仲介找到一間地下醫院，以一顆腎換取2萬2千元人民幣（新台幣約9萬8千元），並用這些錢購買新手機，當時他還發下豪語表示，「腎一顆就夠了，要兩個幹嘛，還不如把多的賣掉！」但因手術環境不乾淨，導致傷口感染，送醫後發現腎功能早已損壞，讓他因此成為一名傷殘人士。

報導提及，原本擁有190公分、帥氣外貌的小王如今病情惡化到不能自理，下半輩子只能臥床不起，靠親人照顧，不僅無法繼續就學，家中經濟更被龐大的醫療支出拖垮。雖然家人對黑市仲介及地下醫院提告，並拿到賠償金，然而因為一時的虛榮，卻再也換不回兒子的健康。

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