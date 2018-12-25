痛批NASA 阿波羅8號太空人：送人上火星很愚蠢

2018-12-25 11:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國太空總署（NASA）近期籌劃新的人類登月任務，被外界視為在替人類登陸火星打基礎，對此，曾於半個世紀前執行月球任務的著名太空人安德斯（Bill Anders）痛批，派員登陸火星是「愚蠢的」。

根據英國廣播公司（BBC）報導，半世紀前的1968年平安夜（12月24日），阿波羅8號（Apollo 8）首次搭載人類抵達月球軌道，3名太空人向地球進行現場直播，其中安德斯拍下的經典照片「地球升起」（Earthrise）更成為史上最著名的照片之一。

然而，半世紀後的2018年平安夜，高齡85歲的太空英雄安德斯卻對NASA仍在計畫載人登陸火星感到訝異，他指出，非載人任務與載人任務所需的資金有天壤之別，隨著科技持續發展，無人探測器的勘測項目與範圍越來越廣，實在不需要花費如此高昂的經費只為了送人登陸火星表面。

安德斯進一步強調，公眾對太空項目的支持，並非為了資助更加昂貴的載人任務，對此，NASA並未進行公開回應，此前外界的評論則認為，人類登陸火星的政治意味大於科研意義，仍須以多面相進行評估。

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