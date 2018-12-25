阿富汗政府大樓爆複合式恐怖攻擊 共釀至少29死

2018-12-25 10:18

〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗首都喀布爾（Kabul）發生複合式恐怖攻擊，當地一棟政府建物先是遭遇自殺汽車炸彈攻擊，接著多名槍手持突擊步槍及爆裂物闖入大樓，挾持內部公務員並與軍警展開長達數小時的對峙，最終造成至少29人死亡，23人受傷。

綜合外媒報導，喀布爾當地時間24日下午，一名自殺炸彈客駕車到阿富汗工務局門口，即時引爆身上炸彈造成騷動，多名槍手趁機闖入建物，挾持公務員做為人質，並與軍警展開逾8小時對峙。期間數度爆發槍戰，有至少3名警察受傷，1名警察死亡，警方亦擊斃3名恐怖分子。

軍警最終控制現場，將死傷者救出送醫，並積極蒐尋、比對可疑者身分，據悉，多數死者是政府部門的公務員，目前尚無恐怖組織或武裝團體聲稱負責。

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