豪門子弟與人妻婚外情 疑遭小三謀殺還佈陣殉情…

2018-12-25 10:00

〔即時新聞／綜合報導〕香港著名涼果店「么鳳」家族成員，上週四發生與人妻女友在相約酒店殉情，男死女獲救，原本單純的自殺案卻在昨天大逆轉，警方調查發現，這名豪門子弟根本不想死，可能是吃下小三預先帶來的烈酒及藥物致死，且小三還故佈疑陣成殉情假局，目前這名小三已被以謀殺罪起訴。

綜合港媒報導，死者是62歲的朱偉坤，與59歲的張姓女子發生婚外情，兩人婚外情曝光，引發雙方家庭的震怒，據報導，原本以為兩人受不了外界指摘而相約殉情，只是男死、女獲救。

但是，經過調查，事實可能不是如此，而是男方在婚外情曝光後，獲得家庭諒解之後，想要分手，但女方不肯，才另約到酒店，兩人雖然都吃了藥物及烈酒，但是女方吃的慢一些，以致她能撐到凌晨獲救，還把現場佈置殉情狀態。

警方調查，現場有50粒安眠藥、1樽消毒藥水、1樽漂白水、1支白蘭地烈酒及一柄未開封牛肉刀等，這些全部是張女帶到酒店，張女先到酒店再打電話給朱男，朱男應約而到，事後，現場還留有1杯混有烈酒及藥物的啡色液體，及兩封遺書，但這兩封遺書都是張女寫的，沒有朱男遺書。

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