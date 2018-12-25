追加採購F-35 日本想用F-15「以舊換新折價購」

2018-12-25 09:15

〔即時新聞／綜合報導〕日本政府有意向美國購買F-35匿蹤戰機，傳出目前已討論將航空自衛隊的部分F-15戰機出售給美國，再將出售所得拿來採購F-35，目前雙方官員已展開協商，未來將決定出售數量及金額，這也是日本首次向美國出售二手戰機。

根據《日經中文網》報導，相關人士透露，先前日本政府與美方討論追加採購F-35時，曾試探性詢問用舊款F-15折價換購F-35一事，美方表示有意研討從日本回購舊款F-15再轉售給東南亞等地的可能性，美方此舉在於透過低價回收戰機，強化東南亞地區空軍力量，藉此牽制中國在南海日益頻繁的活動。由於日本過去缺乏向海外出售軍備品的，認為比起直接出口，透過出口經驗豐富的美國來出售會更加合適。

目前日本國內有F-15戰機約200架，為航空自衛隊的主力戰鬥機種，目前正逐步對F-15實施現代化改裝，而日本政府在12月18日的內閣會議上決定將設計上無法更新電子設備的舊款F-15替換成F-35，舊款F-15數量約有100架。

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