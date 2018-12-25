絕不帶手機到中國！美反諜高官警告：注意中資飯店Wi-Fi

2018-12-25 07:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國國家反間諜與安全中心主任艾文那（William Evanina）最近上節目「六十分鐘」（60 Minutes）提出警告，指中國政府可以輕易監視人們的智慧型手機和平板電腦等設備，特別要注意的全球中資飯店所提供的Wi-Fi。

綜合外媒報導，艾文那在《CBS》美國時間週日播出的「六十分鐘」節目上表示，若到中國旅行、或是在中國以外的中資飯店，一旦連上飯店提供的Wi-Fi，所攜帶的電子設備都可能隨時被中國政府監視。

他解釋，雖然美國的電信公司如Verizon和AT&T是獨立經營，但在中國，網路是由中國政府管理，這意味外國人只要連上網路，中國就可以立即進行監視，「你點擊一個連結，也許只是一則你想要看的新聞，他們（中國）就可進入你手機。」

艾文那被問到是否會帶手機到中國，他立刻回答「絕對不會，我不會把我擁有的任何電子產品帶到中國」；他也提到，北京可以監視從美國波士頓到德國柏林的中國Wi-Fi連接數據，幾乎已是遍布全球。

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