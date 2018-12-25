中國非洲豬瘟惡化！23省陷疫區還切斷對台通報疫情…

2018-12-25 07:16

東莞全市無豬可殺 福建省卻是將豬隻活活填坑...

〔即時新聞／綜合報導〕中國非洲豬瘟疫情蔓延惡化，已23省陷入疫區，與台灣相近的東南沿海也全部淪陷，據報導，中國方面已中斷兩岸疫情通報，且廣東省禁生豬跨區運送、供生豬肉，東莞市全市無豬可殺，福建省卻是將豬隻全部活活填坑、還丟火把全部烤死在坑裡，十分殘忍。

國台辦至今未回應有關疫情中斷通報問題

《中央社》報導，中國方面已切斷兩岸間疫情通報，有關中國非洲豬瘟疫情只能透過中國農業農村部官網以及相關記者會，採間接方式瞭解並判斷疫情，國台辦至今未回應媒體有關疫情中斷通報的問題。

綜合媒體報導，廣東省連爆疫情，且疑似惡化嚴重，昨天東莞一家食品運送公司發出通告表示，指豬瘟疫情嚴重，「廣東省全省禁止生豬跨市調運，而由於東莞禁止養豬，無豬可殺下，全市屠宰場從週二（12月25日）聖誕節開始將無法供應新鮮豬肉」。相關媒體也進一步詢問該公司，但都沒有得到具體回應。

另外，也傳出疫情的福建省，已經展開撲殺病豬，不過，據網上流傳的影片，指官方採取「活埋」病豬措施，也有將疑似病豬填坑，還放火直接烤死這些坑裡的豬隻，更隻遇火在坑裡亂竄、慘叫，卻無法逃走，只能全部被燒死。

據了解，中國非洲豬瘟疫情蔓延，已有23省淪陷，僅剩河北、山東、廣西、海南、寧夏、甘肅、新疆、西藏等8個省未傳疫情，而中國官方似仍在相辦法掩蓋真象，疫情被嚴重縮水公布，如公布廣東疫情，指「養殖場共有超過6000只生豬，最少30只發病，其中9隻死亡」。跟業者傳出的疫情相距甚遠。

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