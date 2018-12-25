美國民主黨：川普讓國家陷入混亂

2018-12-25 05:20

〔中央社〕美國民主黨兩位領袖—裴洛西（Nancy Pelosi）和舒默（Chuck Schumer）今天指控，總統川普引發多項危機「讓國家陷入混亂」，並表示川普無法讓聯邦政府關門僵局落幕。

下月將接掌聯邦眾議院議長的裴洛西和聯邦參議院少數黨領袖舒默抱怨，針對川普會同意在甚麼情況下讓聯邦政府恢復運作，白宮幕僚提供的訊息並不一致。

裴洛西和舒默發表聯合聲明指出：「今天是平安夜，總統川普正讓國家陷入混亂。」

兩人表示：「股市下挫，總統正對聯邦準備理事會（Fed）發動私人戰爭—就在他剛剛開除國防部長之後。」

裴洛西和舒默警告說，他們認為，只要川普和眾議院的共和黨強硬右派結盟，就無法解決已持續3天的聯邦政府關門危機。

兩位民主黨領袖表示：「總統希望政府關門，但他似乎不知道如何讓自己擺脫這問題。」

川普拒絕簽署讓政府維持運作的臨時預算法案，因為他要求國會撥款50億美元，在美國與墨西哥邊界興建圍牆，以兌現不讓非法移民入境的競選支票。

由於聯邦政府關門，川普將前往佛羅里達州（Florida）歡度耶誕節的計畫延期，並不時在社群媒體推特（Twitter）抒發自己的感想。

他今天發推文說，「（可憐的我）獨自一人在白宮，等民主黨回來就迫切需要的邊界安全問題達成協議」。

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