印尼海嘯帶走樂團4成員 主唱獨活愛妻卻喪生

2018-12-25 03:00

〔中央社〕印尼巽他海峽周遭22日遭海嘯襲擊，當地樂團「17」（Seventeen）的團員喪生，僅剩主唱一人存活。雪上加霜的是，他的妻子也被海嘯冲走，傳出已罹難。

「17」樂團22日晚間應印尼國家電力公司邀請，在萬丹省海灘舉行年終晚宴開唱，沒想到才唱了2首歌，突如其來的海嘯冲破舞台布幕，將台上樂器、麥克風架及團員們全都冲下台。

樂團主唱雷飛恩（Riefian Fajarsyah）今天透過社群網站吐露悲痛心情，4名團員有2人當場罹難，今天再證實失蹤鼓手也已遇難，僅剩雷飛恩1人獨活。

雷飛恩透過社群網站表示，喪生的團員、經紀人和工作人員都已經在今天陸續下葬。

他稍早也證實，失蹤鼓手安迪（andi）已罹難，他po文指出，「再見我親愛的鼓手，他已蒙主恩召，上帝覺得他比在這裡陪伴我更珍貴」。

更令雷飛恩痛上加痛的是，他的妻子莎哈拉（Dylan Sahara）也被海嘯冲走，下落不明。

印尼論壇新聞（Tribunnews）報導，莎哈拉被證實不幸罹難。

雷飛恩晚間在Instagram個人帳號發文，向莎哈拉道別：「感謝真主，我曾經遇見了我的妻子」。

令人鼻酸的是，昨天是莎哈拉的生日，而今天是平安夜，隨著團員陸續下葬，加上妻子被證實已在海嘯中罹難，雷飛恩今年的平安夜特別難熬。

印尼蘇門答臘和爪哇之間的巽他海峽（Sunda Strait）一座火山島22日晚間爆發，引發海嘯襲擊，造成至少373死亡、逾千人受傷。

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