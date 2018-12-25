川普自敘利亞撤軍 以色列有疑慮

2018-12-25 01:44

〔中央社〕以色列領袖讚賞美國總統川普就任以來，做出一系列支持以色列的決定；不過，對反覆多變的川普下令美軍撤出敘利亞，以色列則持保留態度。

分析家說，川普上週突然宣布自敘利亞撤軍，以色列擔憂主要勁敵伊朗從此可在鄰國敘利亞為所欲為。

以色列慎重回應川普宣布撤軍的決定，謹慎地表示尊重美方決定，同時承諾繼續捍衛其在敘利亞的利益。

但在公開聲明之外，以色列擔憂伊朗是否會利用美軍撤出的空檔，以及俄羅斯是否會應其要求限制伊朗的行為。

而且，分析家指出，川普採取這個決定和宣布的方式，以及美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）為此辭職，可能也讓以色列領袖停下來思索一番。

特拉維夫大學副校長茲賽爾（Eyal Zisser）說：「美國是我們的重要盟友，我們希望美國強大…我們希望擁有在這個區域被視為強大且有力的盟友。」

「我認為，令若干以色列人擔憂的是，此一決策的決定方式及背後的理由，給這個區域傳達什麼訊息？」

美國戰略暨國際研究中心（CSIS）智庫的一份分析指出，以色列是美軍撤出敘利亞的「最大輸家之一」，美國在敘利亞的庫德族盟友也是其中之一。

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