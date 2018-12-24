男子冒充神父聽告解18年 耶誕前夕被教會打臉

2018-12-24 22:46

〔中央社〕一位哥倫比亞男子假冒羅馬天主教神父18年，最近一年多常駐西班牙，期間聽過多人告解，還舉行結婚祝福儀式。他被正式揭穿的日子剛好就是今天，耶誕節前一天。

他過去「服務」的加地斯和休達主教轄區今天表示，教會仍承認這位姓伊巴拉的男子（Miguel Angel Ibarra）過去行使的結婚祝福和洗禮有效，但告解就無效了，雖然「神的恩典已對信者做功」。

伊巴拉2017年10月自哥倫比亞來到西班牙，主持一座位於該國南部安達魯西亞自治區加地斯省麥迪納－西多尼亞（Medina-Sidonia）市的教堂。這個城市的人口約為1萬1000人。

哥倫比亞的高階教會人員13日告知西班牙教區，他們接到抱怨，指控伊巴拉假造授聖職禮文件。西班牙方面在執行「徹底調查」後，今天發表結論聲明：伊巴拉確實未曾獲授予聖職。

伊巴拉現在必須結束在西班牙當假神父的生活，回到哥倫比亞。

一如其他日益世俗化的歐洲國家，西班牙近年也有神職人員「招募」困難的問題，因此不得不從他國「進口」，來源多為曾受西班牙殖民的拉丁美洲國家。

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