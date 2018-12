公主日常大揭密！坐擁逾28億卻欠這種債…

2018-12-24 22:45

〔編譯劉宜庭/綜合報導〕極為罕見地,英國國家檔案館今年公開已故王室成員路易絲公主(Princess Louise)的遺產清單,顯示路易絲身後留下239620鎊又18先令6便士,價值相當於現代的7000多萬英鎊(約28億台幣)。然而,路易絲卻有一筆香菸的帳單未結清,至今仍積欠「路易私(R Lewis)有限公司」15先令;該公司當時位於英國倫敦的白金漢宮與聖詹姆士宮附近。

英國路易絲公主是維多利亞女王和阿爾伯特親王的第4個女兒,在家中排行第6,公元1939年逝世(享壽91歲)。路易絲以不羈的作風聞名,也是著名的藝術家。傳記作家郝思禮(Lucinda Hawksley)告訴英國廣播公司(BBC),身為「老菸槍」的路易絲,曾向母親隱瞞自己的吸菸習慣,直到哥哥愛德華七世1901年登基後,她才敢在王宮的吸菸室吸菸。

根據英國國家檔案館,路易絲未結清的帳單顯示,她購買了300包「玩者(Players)牌」或「忍冬(Woodbines)牌」香菸;這兩個牌子都是當時流行的香菸品牌,但不確定路易絲到底是吸食哪個牌子的香菸。歷史學家指出,相關文獻資料能讓世人更了解英國王室在1930年代的日常生活情況;一般來說,王室成員的個人文件並不會公開。

根據遺囑,路易絲也積欠住在倫敦哈利街的肖文(K Rodas Shaw)共525鎊;來自澳洲的肖文,曾在第一次世界大戰期間擔任軍醫。肖文積極擁護食用黃豆的好處,路易絲則熱衷「健康時尚」與運動。歷史文獻記載,路易絲曾在與(英國女王伊莉莎白二世的夫婿)菲利普親王的母親艾麗絲公主(Princess Alice)共進晚餐時,只吃了四粒球芽甘藍。

路易絲公主過去住在肯辛頓宮(該處現為威廉王子伉儷的住所),她收藏許多名畫與珠寶,其中最有價值的畫作是18世紀法國洛可可時代的代表畫家華鐸(Antoine Watteau)所繪的《研究背對觀眾的仕女》(study of a lady with her back to the spectator);該畫作在1939年的價格達400鎊。路易絲所擁有的珠寶,總價值則超過3萬鎊。

☆自由電子報關心您,吸菸有害健康☆

