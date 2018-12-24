公主日常大揭密！坐擁逾28億卻欠這種債…

2018-12-24 22:45

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕極為罕見地，英國國家檔案館今年公開已故王室成員路易絲公主（Princess Louise）的遺產清單，顯示路易絲身後留下239620鎊又18先令6便士，價值相當於現代的7000多萬英鎊（約28億台幣）。然而，路易絲卻有一筆香菸的帳單未結清，至今仍積欠「路易私（R Lewis）有限公司」15先令；該公司當時位於英國倫敦的白金漢宮與聖詹姆士宮附近。

英國路易絲公主是維多利亞女王和阿爾伯特親王的第4個女兒，在家中排行第6，公元1939年逝世（享壽91歲）。路易絲以不羈的作風聞名，也是著名的藝術家。傳記作家郝思禮（Lucinda Hawksley）告訴英國廣播公司（BBC），身為「老菸槍」的路易絲，曾向母親隱瞞自己的吸菸習慣，直到哥哥愛德華七世1901年登基後，她才敢在王宮的吸菸室吸菸。

根據英國國家檔案館，路易絲未結清的帳單顯示，她購買了300包「玩者（Players）牌」或「忍冬（Woodbines）牌」香菸；這兩個牌子都是當時流行的香菸品牌，但不確定路易絲到底是吸食哪個牌子的香菸。歷史學家指出，相關文獻資料能讓世人更了解英國王室在1930年代的日常生活情況；一般來說，王室成員的個人文件並不會公開。

根據遺囑，路易絲也積欠住在倫敦哈利街的肖文（K Rodas Shaw）共525鎊；來自澳洲的肖文，曾在第一次世界大戰期間擔任軍醫。肖文積極擁護食用黃豆的好處，路易絲則熱衷「健康時尚」與運動。歷史文獻記載，路易絲曾在與（英國女王伊莉莎白二世的夫婿）菲利普親王的母親艾麗絲公主（Princess Alice）共進晚餐時，只吃了四粒球芽甘藍。

路易絲公主過去住在肯辛頓宮（該處現為威廉王子伉儷的住所），她收藏許多名畫與珠寶，其中最有價值的畫作是18世紀法國洛可可時代的代表畫家華鐸（Antoine Watteau）所繪的《研究背對觀眾的仕女》（study of a lady with her back to the spectator）；該畫作在1939年的價格達400鎊。路易絲所擁有的珠寶，總價值則超過3萬鎊。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/