噴鼻血迎接2019年 全裸運動員月曆讓人看得心花怒放

擔任法國橄欖球隊月曆封面的26歲小鮮肉前鋒戴格安，擁有帥氣的面容與鮮明的八塊肌。（圖擷取自「法國橄欖球隊」網站）

擔任法國橄欖球隊月曆封面的26歲小鮮肉前鋒戴格安，擁有帥氣的面容與鮮明的八塊肌。（圖擷取自「法國橄欖球隊」網站）

2018-12-24 23:16

〔即時新聞／綜合報導〕12月即將邁入尾聲，也到了該換新月曆的時候了，如果要選猛男月曆，有些運動員一絲不掛精彩演出，健美精瘦的身材讓不少女性看得心花怒放。

猛男月曆界相當有名的英國華威大學划船隊，今年迎來出版月曆的十周年。（圖擷取自「英國華威大學划船隊」Instagram）

猛男月曆界相當有名的英國華威大學划船隊，今年迎來出版月曆的十周年。（圖擷取自「英國華威大學划船隊」Instagram）

除了最享譽盛名的英國華威大學（University of Warwick）划船隊的月曆之外，今年還有以希臘神話為主題的法國橄欖球隊月曆。

法國橄欖球隊以希臘神話為主題，請來知名攝影師Ludovic Baron拍攝一系列背景唯美的猛男月曆。（圖擷取自「法國橄欖球隊」Instagram）

法國橄欖球隊以希臘神話為主題，請來知名攝影師Ludovic Baron拍攝一系列背景唯美的猛男月曆。（圖擷取自「法國橄欖球隊」Instagram）

在猛男月曆界相當有名的英國華威大學划船隊，今年迎來出版月曆的十周年，今年的月曆一樣讓每位身材精壯的選手幾乎全裸，僅用小片布料或手擋住關鍵部位，或者背面、側身對著鏡頭，選手們的腹肌、胸肌，還有手臂的二頭肌全都看得清清楚楚。

英國華威大學划船隊今年的月曆一樣讓每位身材精壯的選手幾乎全裸。（圖擷取自「英國華威大學划船隊」Instagram）

英國華威大學划船隊今年的月曆一樣讓每位身材精壯的選手幾乎全裸。（圖擷取自「英國華威大學划船隊」Instagram）

另外還有法國橄欖球隊以希臘神話為主題，請來知名攝影師Ludovic Baron拍攝一系列背景唯美的猛男月曆，擔任月曆封面的26歲小鮮肉前鋒戴格安（Clément Daguin），帥氣的面容與鮮明的八塊肌，更是迷倒眾多女性的心。

划船隊選手僅用小片布料擋住關鍵部位，腹肌、胸肌，還有手臂的二頭肌全都看得清清楚楚。（圖擷取自「英國華威大學划船隊」Instagram）

划船隊選手僅用小片布料擋住關鍵部位，腹肌、胸肌，還有手臂的二頭肌全都看得清清楚楚。（圖擷取自「英國華威大學划船隊」Instagram）

不過這些月曆的價錢都不算便宜，英國華威大學划船隊的月曆分為普通平裝版與簽名版，前者要價19.99美元（約新台幣613元），後者則賣46.99美元（約新台幣1447元），法國橄欖球隊的月曆1份則是賣24.6歐元（約新台幣元865元）。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/