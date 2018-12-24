噴鼻血迎接2019年 全裸運動員月曆讓人看得心花怒放

2018-12-24 23:16

〔即時新聞／綜合報導〕12月即將邁入尾聲，也到了該換新月曆的時候了，如果要選猛男月曆，有些運動員一絲不掛精彩演出，健美精瘦的身材讓不少女性看得心花怒放。

除了最享譽盛名的英國華威大學（University of Warwick）划船隊的月曆之外，今年還有以希臘神話為主題的法國橄欖球隊月曆。

在猛男月曆界相當有名的英國華威大學划船隊，今年迎來出版月曆的十周年，今年的月曆一樣讓每位身材精壯的選手幾乎全裸，僅用小片布料或手擋住關鍵部位，或者背面、側身對著鏡頭，選手們的腹肌、胸肌，還有手臂的二頭肌全都看得清清楚楚。

另外還有法國橄欖球隊以希臘神話為主題，請來知名攝影師Ludovic Baron拍攝一系列背景唯美的猛男月曆，擔任月曆封面的26歲小鮮肉前鋒戴格安（Clément Daguin），帥氣的面容與鮮明的八塊肌，更是迷倒眾多女性的心。

不過這些月曆的價錢都不算便宜，英國華威大學划船隊的月曆分為普通平裝版與簽名版，前者要價19.99美元（約新台幣613元），後者則賣46.99美元（約新台幣1447元），法國橄欖球隊的月曆1份則是賣24.6歐元（約新台幣元865元）。

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