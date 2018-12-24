圖輯》除了上教堂、吃大餐 世界各地這樣過耶誕…

2018-12-24 23:39
日本東京舉行了耶誕節路跑，大人、小孩都換上了耶誕節服飾。（歐新社）
〔即時新聞／綜合報導〕今天是耶誕夜（12月24日），世界各國的人、無論是否信仰基督宗教，都在為了明天的耶誕節做準備，不少國家已經開始了假期的狂歡。
綜合媒體報導，不少人選擇在耶誕節去路跑慶祝，今年在日本東京、馬其頓首都史高比（Skopje）、立陶宛、俄羅斯莫斯科、白俄羅斯明斯克，都有相當多人穿著耶誕老人的服裝，在街上奔跑，當然還有人選擇在白雪皚皚的冬季去滑雪、玩雪橇、潛水，每個國家都有不同的慶祝方式。
馬其頓首都史高比，許多人身穿耶誕老人的紅色衣服參加路跑。（法新社）
俄羅斯莫斯科也有不少民眾在寒冷的冬天，上街路跑慶祝耶誕。（法新社）
白俄羅斯的明斯克，有人不只扮成耶誕老人參加路跑，還特別把自己打扮得胖胖的。（路透）
印度1名蛋糕師做出了大約17.1公尺長的耶誕蛋糕。（路透）
日本有人打扮成耶誕老人潛水，抱著1隻鯊魚。（歐新社）
剛果人在耶誕節前一天，聚集在教堂進行禮拜。（法新社）
南韓建造了1座耶誕老人村，本月22日才舉行開幕儀式，許多大人小孩都會到這裡拍照、嬉戲。（美聯社）
俄羅斯遊客與當地耶誕節故事才有的「雪女」（Snow Maiden，圖右藍色雕像）合照。（美聯社）
白俄羅斯人裝扮成俄羅斯耶誕童話當中的「雪老人」（圖右）與「雪女」（圖左）。（路透）
在美墨邊界，有許多孩子在庇護所排隊領取他們的耶誕餐。（路透）
炎熱的非洲國家辛巴威，1名男子穿著短袖，在艷陽下裝飾他的耶誕樹。（歐新社）
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