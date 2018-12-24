圖輯》除了上教堂、吃大餐 世界各地這樣過耶誕…

2018-12-24 23:39

〔即時新聞／綜合報導〕今天是耶誕夜（12月24日），世界各國的人、無論是否信仰基督宗教，都在為了明天的耶誕節做準備，不少國家已經開始了假期的狂歡。

綜合媒體報導，不少人選擇在耶誕節去路跑慶祝，今年在日本東京、馬其頓首都史高比（Skopje）、立陶宛、俄羅斯莫斯科、白俄羅斯明斯克，都有相當多人穿著耶誕老人的服裝，在街上奔跑，當然還有人選擇在白雪皚皚的冬季去滑雪、玩雪橇、潛水，每個國家都有不同的慶祝方式。

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