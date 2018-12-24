709案最後受審者 維權律師王全璋26日開庭

2018-12-24 23:58

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在中國2015年「709大抓捕」事件中落難，被指「顛覆國家政權」的中國維權律師王全璋，在繫獄3年半後，將在26日上午出庭，是該事件的最後一位受審者。日前削髮抗議的王全璋妻子李文足，在聽聞開庭訊息後重申，「我們可以無髮，你們不能無法」，盼法院「依法」審理。

與丈夫失聯3年半的李文足24日在「臉書」和「推特」表示，官方指派的律師劉衛國已傳來通知，王全璋一案將在26日上午8時30分，於天津市第二中級人民法院開庭，被控罪名為「顛覆國家政權罪」。但她也直言，劉律師是否見過王全璋，庭審或旁聽安排等資訊，一概無從得知。

王全璋被捕且行蹤成謎以來，家屬及其委託之律師皆被禁止與王見面，是否可出席旁聽開庭也是未知數。李文足指出，丈夫去年2月14日情人節正式被起訴，由天津第二中級法院接手，但遲遲未開庭審理；如今將在耶誕節翌日開庭，「是個有特殊意思的日子，在北京的我要早早出門。」

李文足、翟岩民妻子劉二敏、謝燕憶妻子原珊珊、李和平妻子王峭嶺等「709事件」四位維權律師的妻子，17日在北京市紅村寺最高人民法院「削髮」請願，高呼「我可以無髮，你不能無法」。李文足24日重申，家屬對王案開審只有一個要求，希望官方按照中國法律，依法處理案件。

德國之聲（DW）指出，王全璋被捕一千多天，一直與外界隔絕，「連他是生是死都不清楚」。而當局決定開審的日子，恰逢西方耶誕佳節，外交人士、媒體都在休假，這種「避人耳目」的做法早有先例。例如，中國諾貝爾和平獎得主劉曉波，即是在2009年12月25日，獲判「顛覆國家政權罪」成立、入獄11年。

「709事件」共拘捕逾200名維權律師或人士，其後多人受審、判囚或獲釋，王全璋據悉不願向當局妥協，才一直被押後審理。美國國務院、歐盟及國際人權組織均曾聲援，德國總理梅克爾5月訪中時，也特地與李文足會面，才迫使中國司法部長傅政華鬆口，指中國是法治社會，任何人的自由和權利，必依法處置。

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