羈押1264天終於開庭 律師王全璋案挑西方假期審理

2018-12-24 20:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府在2015年7月9日針對維權律師、維權人士等展開大規模抓捕，北京維權律師王全璋是至今唯一還未被判刑或釋放的人，今（24）日終於傳出將在26日開庭。有學者指出，中國當局挑耶誕節翌日開審，是為避開西方關注。

王全璋的妻子李文足今日在推特發文稱，律師劉衛國發給她的消息，王全璋案將在26日上午8時30分開庭。她表示，王全璋在2017年2月14日情人節被起訴，今年平安夜又得知，將在耶誕節翌日開庭，「12月26日，是個特殊意思的日子」。

對此，中國學者章立凡在推特發文指出，中國當局選在耶誕節前後開庭審判，「也算是一種傳統套路」。劉曉波被判刑的時間，正是2009年12月25日。他表示，「耶誕至新年時段，西方外交官和記者多在休假，便於縮小影響」。

王全璋在「709大抓捕」事件發生後，被控「煽動顛覆國家政權」，但遲遲未被判刑或釋放，與外界一直失去聯繫，而案件辦理時間早已超過法定期限。據李文足統計，截至今日，王全璋被中國官方羈押長達1264天。

上週一，李文足在另外3位709家屬陪同下，到中國最高人民法院外削髮抗議，高呼：「我可以無髮，你不能無法！」要求法院糾正天津法院嚴重超期辦理王全璋案。

王全璋开庭通知



刚刚，刘卫国律师发给我的消息：26号上午8:30开庭。

王全璋在2017年2月14日情人节被起诉到法院。

在2018年12月24日圣诞节平安夜又得知：在圣诞节的第二天开庭。

12月26日，是个有特殊意思的日子。

早上8点半开庭，在北京的我要早早出门啊！

欢迎各位旁听。

李文足

2018年12月24日 pic.twitter.com/QtxfuUKaRs — 李文足（王全璋妻子） （@709liwenzu） 2018年12月24日

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