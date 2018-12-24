陸委會：九二共識 就是要消滅中華民國

2018-12-24 20:37

〔中央社〕陸委會晚間發布書面聲明，表示國人應清楚認知，中共要求台灣接受的「九二共識」，就是要消滅中華民國，從不承認有「一中各表」。各界拼經濟應少談政治，並顧及國家安全。

媒體近日公布「九二共識」支持率民調，行政院大陸委員會今晚對此強調，中共所謂「一中原則」的「九二共識」，並無中華民國存在的空間，本質上就是矮化台灣。

陸委會重申，「九二共識」在兩岸間及台灣內部具有高度爭議，政府提醒各界應理解中共以「九二共識」包裝否定中華民國主權的圖謀，以顧及國家整體安全利益。

陸委會指出，各界民調中民眾對於「九二共識」的認知，因涉及民調題目設計或調查方法的不同，差異極大；甚至有3成以上到近5成的人認為「九二共識」代表兩岸一邊一國，顯示台灣民眾對「九二共識」的認知相當分歧。

陸委會強調，政府不能接受中共將1992年兩岸兩會會談的歷史事實扭曲為「一中原則」的「九二共識」並強加於台灣，這其中並無「一中各表」及中華民國存在的空間。

陸委會也再次重申，政府尊重1992年兩岸兩會會談的歷史事實，並依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例及其他相關法律，處理兩岸事務。

陸委會指出，兩岸事務涉及公權力事項依法應由中央政府及其授權處理，才能真正保障國家尊嚴及民眾權益福祉。各界在拼經濟的同時，應少談政治，真正做好實事。

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