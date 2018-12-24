造火箭造火箭來到青草地？SpaceX選址讓網友超傻眼

2018-12-24 23:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國太空探索科技公司（SpaceX）過去曾建造、發射許多火箭升空，最近SpaceX被民眾目擊，正在悄悄建造新的產品「星際飛船」（Starship），但讓網友相當傻眼的是，SpaceX竟然選了1塊塵土飛揚的露天空地來蓋Starship。

有網友最近到SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）的推特上貼了幾張疑似在製造火箭的畫面，詢問馬斯克：「在美國德克薩斯州，你有什麼東西要讓我們看到嗎？」

畫面中空曠的草原上，有1座簡陋的鐵皮屋頂，裡頭有工人忙碌地爬上爬下，應是在建造火箭的零件，鐵皮屋外還有其他體積龐大的零件，疑似是擺不進去鐵皮屋內，在露天的情況下施工。讓網友忍不住吐槽，怎麼隨便找了1塊地上全是沙的地，就開始蓋火箭了，與以往人們對於建造火箭應該在一塵不染的實驗室，或是保密甚嚴的軍用工廠裡，這場警與想像、印象大相逕庭。

在網友PO出照片之後，馬斯克也很親民地在推特上推文向網友解釋，這是新產品Starship的零件沒錯，Starship的零件由特殊的不鏽鋼製成，能夠承受相當大的溫度、壓力改變，與極端的振動，馬斯克自己隨後也上傳了1張德克薩斯州的製造畫面。

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