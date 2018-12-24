疫情控制都是夢？ 中國業者要民眾別吃豬肉

2018-12-24 22:38

〔即時新聞／綜合報導〕中國非洲豬瘟疫情慘重，有中國網友貼出1張號稱是廣東省「東莞市山農農副產品配送服務有限公司」的緊急公告，公告寫道「廣東境內出現豬瘟疫情，導致東莞市無豬可殺，希望客戶改吃其他肉類或冷凍豬肉」。有台灣網友諷刺這是壓榨新疆穆斯林的報應，詛咒全中國無豬可吃。

緊急公告內容提到，「肉聯廠通知，由於廣東省廣州市、珠海市發生非洲豬瘟疫情，導致全省禁止生豬跨市運輸。因東莞市禁止養豬，所以全市將無豬可殺，無法提供生豬，望客戶們改吃其他肉類（雞、鴨、魚、牛、羊）或是冷凍豬肉、臘腸、臘腸等」。公告也說，此事屬於事發突然，且為不可抗力因素。

據《香港01》報導，該公司負責人拒絕回答消息真偽。

台灣網友回應，中國先前宣稱疫情控制中，強調豬肉沒有問題，現在卻無豬可殺，恐怕是非洲豬瘟早就蔓延全中國。也有網友發現盲點，指出「臘肉不是豬肉嗎」、「生豬不行，但死豬可以喔」。網友認為，東莞市和中央不同調，不就等同造反嗎？

其他網友表示，中共強迫穆斯林吃豬肉，結果非洲豬瘟疫情一發不可收拾，根本就是「業力引爆」、「穆斯林的詛咒」、「真主阿拉保佑」。也有網友開玩笑建議，中國直接強制全國改信伊斯蘭教應該能有效解決豬瘟問題。

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