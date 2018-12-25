俄羅斯富二代仇女多次暴力攻擊女子 還化身藍鬍子虐殺女友

2018-12-25 00:18

〔即時新聞／綜合報導〕殘殺妻子又藏屍的「藍鬍子」再現；俄羅斯有名21歲的前AV女優兼應召女郎，在遇上一名32歲的富二代後視對方為真愛，甚至還為他生下兒子；不料她在近日被發現慘死在2人的住處，疑似遭男友凌虐致死，頭部的太陽穴遭人狂砸至凹陷，死狀悽慘。

綜合外媒報導，死者為現年21歲的奧爾嘉‧庫德羅娃（Olga Kudrova），過去是位AV女優兼應召女郎，但自她遇上了大11歲的富二代安德烈‧德門科夫（Andrey Demenkov）後，便瘋狂愛上對方，不僅為愛收山退休，並逢人就說安德烈是自己的真愛，甚至還在今年為安德烈生下一名兒子。

直至近日，安德烈的父親，俄羅斯的商業大亨瓦列理‧德門科夫（Valery Demenkov）打電話到安德烈的住處，但是卻無人接聽，因此他便前往安德烈的住處查看，結果發現奧爾嘉倒在屋內浴室的浴缸裡，而安德烈消失無蹤，瓦列理趕緊打電話求救；奧爾嘉在送醫急救後仍不治身亡，而警方調查發現，奧爾嘉是遭人以鈍物猛擊上百次而死，凶狠的程度甚至造成頭部太陽穴嚴重凹陷，兇手在痛下殺手後還將奧爾嘉拖到浴室意圖讓她死透。

警方調查後也指出，涉嫌重大的安德烈過去就有多起重傷害前科，他曾經綁架一名女性友人，在暴力監禁的4天期間把對方當性奴隸凌虐，直到這名女子趁隙向鄰居求救才順利逃出，當時雖然被逮捕，但在他向法官懺悔後獲判緩刑；不過他在今年7月時又將一名37歲的女子打到半死，接著又暴力攻擊4名應召女郎；警方稱兇殘的安德烈是「現代藍鬍子」，並全力追捕對方，就怕他又對無辜女性下毒手。

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