中國監控人民獨步全球！天眼之下還有「雪亮工程」

2018-12-24 23:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府對於社會控制逐年增加，甚至利用科技工具控制人民。除了2015年啟動的，以連接各地鏡頭識別民眾身分的的「天網」系統之外，目前中國政府已在天網系統基礎下，落實「雪亮工程」。

綜合媒體報導，目前中國有1.7億台監視器，未來三年內預計再新增4億台。雪亮工程導入人臉辨識系統與大數據分析，其監控社會手段堪稱世界第一。有別於天網，雪亮工程將權力延伸至一般民眾，過往為公安單位才有權限調閱監視器畫面，現在只要獲得當地官方審核「網格員」，便可以隨時隨地監看。除了立即通報火警、車禍等異常外，還能「一鍵報警」。雪亮工程便是以「群眾的眼睛是雪亮的」意義命名。

據《遠見》報導表示，只要在App Store搜尋「雪亮工程」，「自貢雪亮工程」、「古堰雪亮」、「東營雪亮工程」等以中國三、四線城市命名的軟體一一跳出來。記者實地來到中國第一批雪亮工程的示範城市－浙江中部的衢州市，行人在斑馬線上闖紅燈，只要10秒，「違規」行為，便會立刻回傳到公安單位，民眾走在路上的所有行為，都攤開在陌生人的手機。如果置之不理，甚至可能會影響未來買高鐵票、飛機票的權益。

而記者原本預計參觀即時處理數據所在的「大聯動中心」，卻遭到當地接待人士表示，「這個時候不好拍，因為西方有些人士在炒作我們侵犯人權」。

另外，據外媒報導，今年5月美國流行歌手泰勒絲（Taylor Swift），在洛杉磯Rose Bowl體育館的演唱會，也導入人臉辨識系統，以避免跟蹤狂混進會場。所有觀影的觀眾，臉部照片都會被傳送至田納西州納許維爾市的控制中心，與其他數以百計的跟蹤者進行交叉比對。

但美國洛約拉大學法學院教授Jessica Levinson指出，雖然民眾前往公開演唱會不能期待有隱私問題，但臉部相片的所有權、儲存地，以及如何使用仍有爭議。

外界懷疑主要是用來監控政治異議分子，包括新疆地區的維吾爾族人。

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