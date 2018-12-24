沒「特殊技能」拒閃靈入港？ 何韻詩狠酸港府：記得先練特異功能

2018-12-24 19:09

〔即時新聞／綜合報導〕台灣知名重金屬樂團「閃靈」原定昨（23）日前往香港演出，但香港入境處以「未具備特殊技能」為由，拒絕批准閃靈的工作簽證，表演只好被迫取消。引起不少香港網友反對，連香港藝人何韻詩也發文狠酸。其實早在2016年時，閃靈主唱、時代力量立委林昶佐（Freddy）就曾被香港拒絕入境。

綜合媒體報導，由何韻詩琪下「Goomusic」在23日 舉辦的「我們正在音樂節」，原先邀請閃靈參加，最後因工作簽證未獲批准，只能取消演出。香港入境處指出，工作簽證的申請都要具備香港缺乏的「特殊技能、知識及經驗」，與考量外籍人士的僱用是否合理的種種因素，幾經考慮後，才決定拒發工作簽證。

需特殊技能？

何韻詩酸回：「原來沒有特殊技能就不能拿到簽證，各位外籍人士記得先在家練習隱形術、分身術、時空轉移等等的特異功能，才好拿到工作簽證啦。」香港網友也認為入境局實在荒謬，表示歌手需要什麼特殊技能，連想個好藉口都懶。也有網友說，難道「吼死腔」、「提倡台獨」都不能算特殊技能嗎。

閃靈對政治活動相當熱衷，勇於表態，且主唱兼二胡手林昶佐身兼時代力量黨團的立委。閃靈團長Doris對結果深表感慨，回應「香港變了，自由、民主、人權都在退步中」。

據《香港01》報導，林昶佐2016年擔任立委後，和香港就漸行漸遠。當時林昶佐申請簽證，準備赴港觀賞許冠傑唱會，最後遭拒，讓他大嘆這是「切斷了港台人們之間的感情」。

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