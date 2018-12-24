泰國墓地10具嬰屍被盜 疑進行黑魔法製成「古曼童」

2018-12-24 22:14

〔即時新聞／綜合報導〕泰國一處墓地發生盜墓事件，有居民在22日發現當地總共有10具嬰屍遭竊，其中大多是早夭或死產的嬰兒，被懷疑用於「黑魔法」的製作儀式上。

據《曼谷郵報》報導，附近居民表示，過去一週深夜經常會聽到敲擊水泥的聲響，以及用柬埔寨語誦經祈禱的聲音。居民猜測，這些被偷走的嬰屍可能被用來作法事，或是以黑魔法儀式製作一種號稱有「嬰靈」的童子像，稱為「古曼童」（kuman thong，又稱luk thep）。

據了解，古曼童在泰國信仰中，意指「神仙的孩子」，是泰國流傳數百年的聖物，由泰國高僧或師傅為了幫助往生的孩子重新投胎製作而成。當地民眾相信，供養古曼童是在積功德，既能為自己消災解難，還能添福聚財帶來好運，但傳言有些古曼童在製作過程中會使用嬰屍當材料，號稱能讓法力更加強大，因此迷信者盜取嬰屍進行法術的事情也層出不窮。

報導指出，目前警方和當地行政單位正展開追查，積極尋找嫌犯，以免讓竊賊繼續逍遙法外。

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