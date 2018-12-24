憶印尼海嘯餘悸猶存 吳敏琪：一心只想活下去

2018-12-24 19:34

〔即時新聞／綜合報導〕印尼巽他海峽（Sunda Strait）22日因火山噴發引發海嘯，造成超過千名死傷。遠嫁印尼華人的台灣人吳敏琪，與家人在印尼萬丹省旅遊意外遇上海嘯，造成4人受傷，幸運脫困的她受訪時直呼，事發當時她只有一個信念，就是「我要活下去」。

住在台中市豐原區的吳敏琪遠嫁印尼華僑，日前剛返回印尼居住，與母親王惠美及友人等一行8人前往印尼萬丹省旅遊，沒想到卻意外遇上海嘯，造成4人受傷；吳敏琪事後透過臉書報平安，表示只有在逃難時腿部刮傷流血，目前都沒有立即危險，受傷的4人現在也在雅加達的醫院治療中。

據《中央社》報導，吳敏琪今天在醫院受訪回憶事發情景，她餘悸猶存地說，事發當晚她和家人們在度假別墅裡，丈夫突然大叫「火山爆發了」，隨即海水倒灌陸地，她當時想從戶外衝進屋裡找小孩，但完全來不及，海水整個灌進來，大家全都泡在水裡面，也因為海水衝力太大，4人就是在那時候逃難而受傷的。

吳敏琪說，之後一行人逃離度假別墅後，大家很害怕都待在車頂上，擔心海嘯再度襲來，沒多久他們就跟著當地民眾一同朝著山區避難，過程中也在路上看到一些傷者與罹難者的遺體。她提到，遇上災難第一個念頭只有想著小孩與家人，而不是感到害怕，更直言當時一心想著「我要活下去！」。

吳敏琪指出，從災難發生、受傷受困到脫險，她真的非常感謝包含駐印尼代表處、台商會、三輪慈善基金會與印尼娘家團等團體的幫忙，另外，印尼當地人的熱心協助，也讓她銘記在心。

印尼官方公布最新傷亡數字，截止今早統計，至少281死、1016傷，57人失蹤，611棟建築受損，超過1萬名民眾無家可歸。

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